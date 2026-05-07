Endurecerán sanciones por acecho en Tamaulipas

Por: José Medina

Con el propósito de fortalecer la protección de las víctimas frente a conductas de persecución, hostigamiento e intimidación, la diputada local Cynthia Lizabeth Jaime Castillo presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal de Tamaulipas en materia de acecho.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora de Morena señaló que el delito de acecho ha evolucionado con el uso de tecnologías y redes sociales, por lo que consideró necesario actualizar el marco jurídico estatal.

“La presente acción legislativa tiene por objeto fortalecer la tipificación del delito de acecho en el Código Penal del Estado de Tamaulipas, incorporando medios electrónicos y precisando sus efectos en la libertad de la víctima”, expresó.

La propuesta contempla reconocer expresamente el uso de medios digitales como forma de comisión del delito, además de ampliar las agravantes cuando existan afectaciones físicas, psicológicas o patrimoniales, así como actos de vandalismo o vigilancia reiterada.

Asimismo, Cynthia Jaime busca reconocer la afectación a la libertad y tranquilidad de las víctimas, debido a que este tipo de conductas puede modificar de manera significativa su vida cotidiana y entorno personal.