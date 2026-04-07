Vicios repetitivos en el deporte: Diputada denuncia que buenos atletas son dejados fuera por negligencia

Por José Gregorio Aguilar

Martes 07 de abril del 2026

“Es muy triste porque es el segundo caso que me entero que hacen exactamente lo mismo… el hecho es repetitivo”, declaró la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, presidenta de la Comisión de Deportes en el Congreso de Tamaulipas, al referirse a la descalificación injusta del joven boxeador Servando López en Zacatecas.

Como se sabe, este atleta, campeón estatal en los 75 kilos, fue descalificado por default debido a una desinformación atribuida a la delegación de Tamaulipas. Su padre denunció públicamente la negligencia y exigió la renuncia de los delegados, lo que generó indignación social y apoyo comunitario.

La diputada subrayó que no es un hecho aislado: “Ya ha habido casos de deportistas que son muy buenos, de alto rendimiento, competitivos, que pueden tener medalla, y les avisan mal sobre el pesaje. Resulta que no era ese día sino un día antes, y sucede esto. Están actuando así y no se hace nada”.

Estos errores, dijo, no solo frustran sueños deportivos, sino que afectan emocionalmente y profesionalmente a jóvenes que entrenan con disciplina y representan dignamente a Tamaulipas.

La legisladora recordó que presentó una iniciativa para regular asociaciones deportivas en la Ley de Actividad Física y Deporte. “Buscamos que tengan estructura, que conozcamos quiénes las presiden, que sean tamaulipecos, que puedan ser fiscalizados y que el presupuesto realmente llegue a los deportistas”, explicó.

Cynthia Lizabeth consideró que el director del INDE y los funcionarios involucrados deben comunicarse con el padre y con Servando para dar explicaciones y disculpas. “La comunicación debe ser permanente, investigar y apoyar siempre al deportista”, señaló.

Reconoció que el INDE ha sido omiso y que favorece a ciertos atletas, pero insistió en que sin herramientas legales es difícil sancionar. “Por eso es urgente que la iniciativa pase a comisiones y al pleno, para que el director tenga respaldo legal y pueda sancionar o cancelar”, dijo.

El caso Servando López confirma que los errores deportivos en Tamaulipas no son aislados, sino parte de un patrón repetitivo que deja fuera a buenos atletas por negligencia. Regular las asociaciones y garantizar transparencia es ahora un deber impostergable para proteger a los jóvenes deportistas y evitar que sus sueños se frustren por burocracia y desinformación.