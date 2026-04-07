Congreso de Tamaulipas cierra filas contra violencia sexual infantil

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Cd. Victoria, Tamaulipas.— En Tamaulipas no se tolerarán prácticas que vulneren el derecho de niñas y niños a decidir su futuro, advirtió la diputada local Magaly Deandar, al impulsar reformas para endurecer sanciones contra delitos sexuales, especialmente cuando existe parentesco con la víctima.

La legisladora subrayó que las modificaciones contemplan la ampliación de agravantes en casos de abuso, con énfasis en situaciones donde el agresor tenga vínculos familiares, lo que busca cerrar espacios de impunidad y reforzar la protección a menores.

Asimismo, destacó que se fortalecen las medidas para salvaguardar a niñas, niños y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas, sectores considerados en condición de mayor vulnerabilidad.

Como parte de los ajustes, explicó que se elimina el tipo penal de cohabitación forzada y se reubica la referencia a actos sexuales dentro del delito de pederastia, con el objetivo de dar mayor claridad jurídica y eficacia en la aplicación de la ley.

Magaly Deandar insistió en que estas reformas responden a la necesidad de garantizar un marco legal más sólido que proteja a la infancia y sancione con mayor rigor cualquier conducta que atente contra su integridad.