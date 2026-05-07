Decreto alivia adeudos de concesionarios; recaudación rondará 170 millones

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 07 de Mayo del 2026.

El subsecretario del Transporte en Tamaulipas, Armando Núñez Montelongo, informó que el decreto emitido por el gobernador Américo Villarreal Anaya permitirá a los concesionarios del transporte público regularizar sus unidades con un pago único de 14 mil 800 pesos, sin importar adeudos acumulados de años anteriores.

El funcionario estimó que la recaudación por concepto de concesiones, reconcesionamiento, pagos y multas ascenderá a 170 millones de pesos, cifra menor a los más de 200 millones que se calculaban originalmente, debido al descuento aplicado.

Núñez explicó que algunos concesionarios arrastraban deudas de hasta 120 mil pesos, producto de más de ocho años sin incremento en la tarifa, lo que afectó su economía. “Ya tenían un descuento del 50%, pero aun así debían 50 o 60 mil pesos. Ahora, con este pago único, podrán ponerse al corriente con placas, engomado y tarjeta de circulación”, detalló.

El beneficio estará vigente durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2026, y se analiza la posibilidad de que la Secretaría de Finanzas autorice pagos en tres parcialidades para quienes no puedan cubrir la cantidad de inmediato.

De los 19 mil concesionarios registrados en el estado, 8 mil 120 ya se encuentran al corriente y serán publicados en el reconcesionamiento de este mes. El resto, alrededor de 8 mil concesionarios, son los que podrán acceder al beneficio.

El subsecretario reconoció que los adeudos más altos rondan entre 100 y 120 mil pesos, pero con el decreto se busca dar certeza jurídica y operativa al transporte público. “Es un beneficio total, no hay excusas para no regularizarse”, afirmó.

Además, recordó que durante el ejercicio fiscal 2026 el gobierno estatal no incrementó impuestos, lo que representa otro alivio para el sector. “Los transportistas han señalado que prácticamente viven al día, por eso este decreto es un respiro para ellos”, agregó.

Núñez Montelongo destacó que, junto con este beneficio, se ha pedido a los concesionarios repotenciar sus unidades, cambiando vidrios dañados, asientos, pasamanos y aplicando nueva identidad cromática, como parte de la estrategia para mejorar la imagen y el servicio del transporte público en Tamaulipas.