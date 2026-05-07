Desmienten a sindicato; climatización en hospitales sí funciona: Marggid

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 07 de Mayo del 2026

El coordinador estatal de IMSS Bienestar, Marggid Rodríguez Avendaño, aseguró que el sistema de climatización en todos los hospitales del estado funcionan adecuadamente durante esta temporada de calor, negando que exista falta de mantenimiento como lo afirmó el dirigente sindical Adolfo Sierra Medina.

Rodríguez Avendaño subrayó que las declaraciones del sindicato no corresponden a la realidad y que la infraestructura hospitalaria está preparada para enfrentar las altas temperaturas. “Los sistemas eléctricos han sido renovados y los chiller de alto tonelaje están en proceso de sustitución. No hay deficiencia, los hospitales están listos”, enfatizó.

El funcionario insistió en que IMSS Bienestar ha invertido en modernización y mantenimiento. La infraestructura está acondicionada para soportar cargas excesivas, no hay riesgo de colapso en los sistemas de climatización, recalcó.

El servidor público recordó que desde 2024 IMSS Bienestar asumió la responsabilidad de impermeabilizar y modernizar sus instalaciones, incluyendo 18 hospitales, 48 centros médicos especializados y 298 centros de salud activos, como parte del programa federal La Clínica Nuestra.

En el hospital psiquiátrico, dijo, se han invertido 32 millones de pesos en mejoras de infraestructura y sistemas eléctricos, mientras que unidades como Villa La Esperanza en Matamoros han recibido apoyo conjunto del gobierno estatal y federal.

Las declaraciones de Rodríguez contrastan con las críticas de Sierra Medina, quien a principios de abril advirtió que la mayoría de los hospitales enfrentaban la ola de calor con sistemas de climatización deficientes y falta de mantenimiento, citando como ejemplo el hospital Pumarejo de Matamoros.