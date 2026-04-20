Mejoras y más especialistas para IMSS Bienestar Tamaulipas

Por: José Medina

Ciudad Victoria.- El delegado del IMSS Bienestar en Tamaulipas Doctor Marggid Rodríguez Avendaño informó que se están llevando a cabo mejoras en el hospital psiquiátrico en Tampico, donde se cambió la red hidrosanitaria que tenia más de 40 años de existencia y que ya tenía problemas más severos, además de eso se están reparando paredes y techos.

Así mismo habrá mejores en áreas de psiquiatría para niños, y habrá la posibilidad de que sean internados; Rodríguez Avendaño destacó la impermeabilización del edificio, así como el mantenimiento a los aires acondicionados y calderas.

El coordinador de IMSS Bienestar añadió que en Matamoros se está remozando el hospital Alfredo Pumarejo Lafaurie, y se está haciendo revisión de las tuberías de agua pura por encima del edificio, en Reynosa también se está haciendo una revisión exhaustiva.

Indicó que el presupuesto es una bolsa completa, y conforme se va requiriendo se pide. ‘La bolsa no es únicamente para infraestructura. medicamentos y personal, incluso ya hay especialistas en lugares donde no había, y que por años no se tenía, como es el caso del Hospital General de San Fernando.

Y se están destinando médicos para centros de salud. «Especialistas médicos en San Fernando serán cinco asignados (Médico internista, anestesiólogo, ginecólogo, cirujano, y se está solicitando un urgenciólogo.

En el estado se prevén 85 especialistas, han llegado 70, se ha avanzado mucho, porque el año pasado llegaron 95 médicos especialistas, sin embargo se tuvieron 70 más para complementar, entonces son más de 150 los incorporados para IMSS Bienestar.