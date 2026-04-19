Congreso facultará a STPS a aplicar multas por Ley Silla

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 19 de abril del 2026

A pesar de que el incumplimiento de la Ley Silla es evidente en comercios y gasolineras de Tamaulipas, hasta hace poco la Secretaría del Trabajo del Estado no tenía facultades para aplicar sanciones.

El tema era competencia federal y las autoridades estatales únicamente podían exhortar a los negocios a cumplir con la norma. Sin embargo, a partir de la reciente reforma aprobada por el Congreso local, la Secretaría del Trabajo estatal podrá multar directamente a las empresas que no doten de sillas a sus trabajadores.

La diputada local Gabriela Regalado, presidenta de la Comisión del Trabajo en el Congreso, explicó que hace tres semanas se aprobó una ley que otorga estas facultades a la dependencia estatal. “El año pasado podían dar rondines y pedir amablemente que se cumpliera con la ley, pero no tenían facultades sancionatorias.

Ahora, tras la modificación, la Secretaría del Trabajo podrá aplicar sanciones y entregar nombramientos en el marco de sus nuevas atribuciones”, señaló.

Regalado detalló que el proceso implicó reorganizar la estructura interna de la Secretaría, creando nuevas direcciones y adaptando la legislación estatal a las reformas de la Ley Federal del Trabajo. Con ello, se busca que las inspecciones sean más frecuentes y efectivas, ya que anteriormente las revisiones federales eran esporádicas y no alcanzaban a cubrir todo el territorio tamaulipeco.

“Tenemos muchas leyes muy buenas a favor de los trabajadores, pero muchas sanciones no se podían aplicar estatalmente. Con esta reforma, ahora sí podrán ir a los negocios y aplicar las sanciones correspondientes”, agregó la legisladora.La integrante de la XLVI legislatura adelantó que sostendrá una nueva reunión con el secretario del Trabajo para dar seguimiento a la implementación de estas facultades y reiteró la importancia de cumplir con la Ley Silla. “Es un derecho de los trabajadores estar en su empleo dignamente y contar con tiempos de descanso que la ley marca”, concluyó