Secretaría de Salud frena huelga de vectores con compromiso de pago

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 19 de abril del 2026

La huelga de brazos caídos anunciada por alrededor de 75 trabajadores del área de vectores en Tamaulipas para este lunes quedó sin efecto. El dirigente sindical Adolfo Sierra Medina informó este domingo que la nueva secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, se comprometió a iniciar el pago de los adeudos este lunes y concluirlos durante la semana.

“Ya no se va a hacer porque ya no existe motivo. El compromiso de la Secretaria de Salud es iniciar el pago mañana lunes para terminar todo el rezago durante esta semana y así cubrir los meses de adeudos por concepto de gastos de camino a los trabajadores”, declaró Sierra Medina.

El anuncio marca un giro respecto a la postura sindical de días anteriores, cuando se había denunciado que los empleados debían cubrir de su propio bolsillo los viáticos para realizar fumigaciones y campañas contra el dengue.

De un día para otro, la Secretaría de Salud respondió favorablemente, evitando que la huelga afectara la cobertura de brigadas encargadas de recorrer colonias y espacios públicos para prevenir la propagación de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

El sindicato reconoció la disposición de la autoridad y confió en que el compromiso se cumpla en tiempo y forma para garantizar que los trabajadores cuenten con lo necesario para realizar su labor.