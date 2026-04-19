Aumentan violencia familiar e intoxicaciones accidentales en Tamaulipas durante 2026

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 19 de abril.- Durante las primeras 12 semanas de 2026, Tamaulipas registró un incremento en diversos incidentes que afectan la salud pública, entre los que destaca la violencia intrafamiliar como el evento con mayor número de casos atendidos, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

El reporte indica que la violencia intrafamiliar acumuló 249 casos en hombres y 253 en mujeres, lo que la posiciona como el principal incidente dentro de los accidentes y lesiones vigiladas en la entidad. Este comportamiento mantiene una tendencia sostenida respecto al año anterior y refleja la persistencia de este problema en distintos municipios del estado.

En segundo lugar se ubicaron las heridas por arma de fuego, con 213 casos en hombres y 109 en mujeres, cifras que representan una carga importante para los servicios de salud y que colocan este tipo de lesiones entre los eventos con mayor impacto por su gravedad y consecuencias.

El informe también señala un aumento en los casos de envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas, con 29 casos en hombres y 14 en mujeres. Estos incidentes, relacionados principalmente con el manejo inadecuado de productos peligrosos, se mantienen entre los eventos de atención prioritaria para las autoridades sanitarias.

Asimismo, se registraron cinco casos de mordedura por serpiente de cascabel en hombres y dos en mujeres, además de un caso de mordedura por otras serpientes en hombres y cinco en mujeres, lo que confirma la presencia de incidentes vinculados con fauna venenosa en distintas regiones de Tamaulipas.

En cuanto a otros eventos, el sistema epidemiológico reportó nueve casos de asfixia en hombres y 12 en mujeres, además de dos casos de ahogamiento y sumersión no mortal. También se contabilizaron tres casos por contacto con calor o sustancias calientes y dos incidentes por exposición a humo, fuego y llamas.

Finalmente, las autoridades sanitarias informaron un caso por contacto traumático con animales o plantas venenosas y un caso de quemadura solar. Los datos, considerados preliminares y correspondientes a la semana epidemiológica 12 de 2026, confirman que la violencia intrafamiliar y las lesiones por arma de fuego continúan entre los principales problemas que impactan la salud pública en Tamaulipas.