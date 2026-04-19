Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 19 de abril.- Productores agrícolas de Tamaulipas con concesiones de aguas nacionales vencidas entre 2017 y 2025 deberán regularizar sus títulos antes del 28 de abril para mantener el acceso a programas federales y garantizar la legalidad en el uso del recurso hídrico, informó el Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua.

La medida forma parte de un proceso de revisión del padrón de usuarios que busca actualizar registros, detectar irregularidades y otorgar certeza jurídica a quienes utilizan agua para actividades productivas, principalmente en el sector agrícola.

En Tamaulipas existen alrededor de 22 mil concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua, de las cuales el mayor número corresponde al uso agrícola con 8 mil 941 títulos, seguido del uso pecuario con 4 mil 582, doméstico con 2 mil 796, uso público urbano con mil 935 y 250 concesiones destinadas al sector industrial, mientras que el resto corresponde a otros usos menores.

El análisis también señala que, aunque el sector agrícola concentra la mayor cantidad de concesiones, los organismos operadores municipales reúnen cerca de mil 900 títulos, mientras que el sector industrial, pese a contar con menos autorizaciones, registra un mayor volumen de consumo del recurso hídrico.

La revisión del padrón también identifica una concentración de concesionarios en la región centro del estado, donde Ciudad Victoria encabeza la lista con 2 mil 346 usuarios, seguida de Güémez con mil 641, Padilla con mil 223 y Llera con mil 201.

Las concesiones corresponden a usuarios individuales, empresas, distritos de riego, organismos operadores municipales y dependencias públicas autorizadas para extraer agua de ríos, presas o acuíferos, en un contexto donde la Conagua mantiene la supervisión ante problemas de sobreexplotación, uso irregular y títulos vencidos.

Como parte del proceso, se habilitaron módulos de atención en Abasolo, Mante, Pánuco y Ciudad Victoria, donde los usuarios podrán presentar documentación, comprobar el uso activo del volumen concesionado y realizar el trámite correspondiente, ya que las facilidades administrativas no tendrán prórroga y forman parte de las acciones federales para fortalecer el apoyo al campo.