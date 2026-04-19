Impulsan diálogo con Estados Unidos para fortalecer proyectos energéticos de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 19 de abril.- Autoridades de Tamaulipas y representantes del gobierno de Estados Unidos sostuvieron un encuentro en Nuevo Laredo para revisar proyectos estratégicos enfocados en el desarrollo energético y económico de la región fronteriza.

La diputada local Gabriela Regalado informó que la reunión se realizó con la cónsul estadounidense en Nuevo Laredo, Erika Zielke, con el propósito de reforzar la comunicación binacional y analizar oportunidades de cooperación entre ambos países.

El diálogo se centró en el presente y el futuro del desarrollo regional, particularmente en la implementación de políticas públicas que impulsen la inversión y fortalezcan la actividad económica en Tamaulipas, especialmente en la zona norte del estado.

Durante el encuentro también participaron la diputada Ana Laura Huerta y Robert Blanco, representante de la Embajada de Estados Unidos, quienes revisaron temas considerados estratégicos para el crecimiento energético de la entidad.

En la reunión se destacó que Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en generación eólica, con una capacidad instalada de 8 mil 569 megawatts, lo que mantiene al estado como uno de los principales polos de producción energética del país.

Asimismo, se abordó la operación de diversos parques eólicos, incluido uno de los más grandes ubicados en Reynosa, además de proyectos en desarrollo como Delaro, Los Molinos y EPM Eólica 24, contemplados para el municipio de Mier.

También se analizaron proyectos solares y de electrificación rural, como la instalación de sistemas fotovoltaicos en comunidades del municipio de Casas, la construcción de una central fotovoltaica en Mier, además de desarrollos energéticos como el campo Trión en aguas ultraprofundas del Golfo de México, así como la proyección de plantas de etanol en Altamira y esquemas de generación energética a partir de residuos.