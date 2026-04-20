Activan cerco sanitario en el sur de Tamaulipas por mortandad de peces

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante la mortandad de peces registrada en el estero del Camalote, autoridades sanitarias activaron acciones preventivas para evitar riesgos a la población, informó el comisionado general de Coepris, Mario Rebolledo Urcádiz.

“Tenemos que actuar, nosotros desde el punto de vista preventivo tenemos que evitar que haya un riesgo a la población”, señaló, al precisar que ya se trabaja de manera coordinada con el Ayuntamiento de Altamira, la Secretaría de Salud y las coordinaciones sanitarias de la región.

Detalló que la vigilancia se centra en la zona limítrofe entre Altamira y Veracruz.

“Estamos revisando todo lo que sucedió ahí en el estero del Camalote, estamos actuando y tenemos que entrar nosotros desde el punto de vista preventivo a evitar comercialización de este tipo de pescado”, afirmó.

El funcionario explicó que la especie afectada es conocida como “pez plata”, la cual, aunque no es de consumo común, representa un riesgo si llega a comercializarse en condiciones inadecuadas.

“Tenemos que estar atentos a que no se haga el consumo del mismo, porque es pez que no está en las condiciones”, advirtió.

Rebolledo Urcádiz indicó que la mortandad estaría relacionada con alteraciones en las condiciones del agua. “Es un pez de agua dulce, entonces cuando hay entrada de agua salina pues hay problemas de oxigenación, hay problemas de PH, entonces fue la causa de esta mortalidad”, explicó.

Añadió que se realizarán muestreos para descartar riesgos adicionales. “Vamos a revisar muestreos de agua, estamos atentos a cuidar los riesgos que puede tener esto en la población”, dijo.

Asimismo, destacó que estas acciones se llevan a cabo por instrucción de la Secretaría de Salud.

“Estamos directamente apoyando y viendo lo que nos corresponde, desde el punto de vista de cuidados sanitarios a la población”, sostuvo.

El comisionado reiteró que se mantiene una supervisión estricta en mercados y puntos de venta de la zona sur.

“Estamos atentos a evitar la comercialización en los puntos de venta de Altamira y de Tampico, además tenemos actividades de fomento sanitario hacia la población para que no se consuma este tipo de producto”, indicó.

En cuanto a la calidad del agua potable, aclaró que la dependencia mantiene vigilancia permanente, especialmente en los niveles de cloración.

“Tenemos cerca de 60 puntos de verificación en la zona sur del estado, si el nivel de cloro está bajo, inmediatamente le informamos a Comapa para que tomen cartas en el asunto”, explicó.

Subrayó que este proceso es clave para prevenir riesgos bacteriológicos.

“La cloración va desde el punto de vista de evitar problemas bacteriológicos en el agua y en eso sí estamos muy puntuales”, afirmó.

Sobre la turbiedad del agua, puntualizó que es un tema distinto. “La turbiedad es otro asunto, no entramos nosotros ahí en ese esquema, pero lo hacemos ver en los consejos cuando participamos”, mencionó.

Finalmente, alertó sobre otro foco de atención en la región: la acumulación de grasa en la red de drenaje.

“Tenemos que buscar soluciones a que los establecimientos de venta de comida tengan siempre en vigor sus trampas de grasa, porque en el sur del estado está sucediendo un problema, hay demasiada grasa en la red”, concluyó.

Aseveró que con estas acciones, Coepris mantiene un monitoreo constante en la región sur para prevenir afectaciones a la salud pública y garantizar condiciones sanitarias adecuadas.