Más de 10 mil usuarios pagan doble pasaje en Victoria; buscan optimizar rutas

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El subsecretario de Transporte Público en Tamaulipas, Armando Núñez Montelongo, reconoció que miles de usuarios en Ciudad Victoria enfrentan diariamente el problema de pagar doble pasaje, situación que ya es atendida mediante un rediseño de rutas.

El funcionario explicó que este escenario es consecuencia de cambios en el servicio, luego de que algunas rutas dejaron de operar por completo. “Se modificaron esas rutas que abandonaron, rutas completas fueron abandonadas y tuvimos que modificar”, señaló.

Detalló que actualmente se trabaja en un proyecto específico para corregir esta problemática y mejorar la movilidad en la capital.

“Hoy estamos haciendo el proyecto para tratar de evitar que paguen doble pasaje”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó ajustes recientes en trayectos estratégicos para evitar transbordos innecesarios.

“Traemos la ruta de enfermería hasta la UAT, que no te tienes que bajar en el Seguro de Valle a comprar otro, pagando su doble pasaje”, indicó.

Núñez Montelongo dimensionó el impacto del sistema de transporte en la ciudad, al señalar que diariamente se movilizan miles de personas. “Movemos más o menos 120 mil pasajes diarios aquí en Ciudad Victoria, que son cerca de 60 mil usuarios”, explicó.

Sin embargo, subrayó que una parte importante de estos usuarios se ve afectada por la necesidad de pagar dos tarifas.

“De los cuales como 10 mil pagan doble pasaje y esa es la prioridad, buscar la forma en que no paguen doble pasaje”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que el objetivo central de la reestructuración del transporte público es ofrecer un servicio más eficiente, accesible y económico para los ciudadanos, evitando cargas adicionales en su economía diaria.