Proyectan construir rampa de frenado en caseta de la ‘Rumbo Nuevo’

CIUDAD VICTORIA, TAMPS. Luego del accidente registrado el fin de semana, donde un tráiler se quedó sin frenos a la altura de las casetas nuevas en la carretera Rumbo Nuevo, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que el proyecto para la construcción de una rampa de frenado continúa en proceso y podría iniciar en las próximas semanas.

El funcionario explicó que actualmente se trabaja en la liberación del terreno, etapa previa al arranque de la obra, la cual busca reforzar la seguridad en uno de los tramos carreteros con mayor circulación vehicular.

“El terreno para construir la rampa de frenado está en proceso de liberación, estamos prácticamente en la última etapa y estimamos que durante el mes de mayo pueda quedar listo; posteriormente, la construcción tardaría alrededor de tres meses, lo que permitirá contar con esta infraestructura de seguridad”, señaló.

INCIDENTES HAN DISMINUIDO EN RELACIÓN AL AÑO PASADO

Cepeda Anaya indicó que, de acuerdo con los reportes, los incidentes en esta vía han disminuido en comparación con el año pasado, aunque reconoció que continúan presentándose, pero aseguró que por factores humanos o en las unidades.

“Los reportes que tenemos muestran que los accidentes han sido menos que en periodos anteriores, muchos de ellos están relacionados con fallas mecánicas o situaciones propias de la conducción, por lo que es importante reforzar también la prevención y la responsabilidad al volante”, explicó.

En cuanto a los daños ocasionados en el reciente incidente, el titular de Obras Públicas mencionó que estos serán atendidos conforme a los procedimientos establecidos.

“Cuando se registran este tipo de percances, los seguros son los encargados de cubrir los daños correspondientes, y se sigue el proceso habitual para la reparación de la infraestructura afectada”, detalló.

HABRÁ SEGURIDAD PERMANENTE

Asimismo, informó que se trabaja en el fortalecimiento de la vigilancia en esta carretera mediante la instalación de una estación segura, donde operarán unidades de seguridad de manera permanente.

“Se está equipando la estación segura y se contempla que haya dos patrullas asignadas de manera permanente para la carretera Rumbo Nuevo, con el objetivo de brindar mayor atención y respuesta ante cualquier eventualidad”, puntualizó.

El Secretario reiteró que la construcción de la rampa de frenado forma parte de las acciones para mejorar la seguridad en esta vía, además de continuar con trabajos de mantenimiento y señalización conforme lo permitan las condiciones climáticas.