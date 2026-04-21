Invita DIF Tamaulipas a disfrutar de DIFZania en compañía de la familia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, invita a las familias del centro del estado a asistir este sábado 25 de abril al evento DIFZania, que se llevará a cabo en el recinto ferial en un horario de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

“Este sábado los invitamos a que asistan desde temprano a este gran evento pensado para toda la familia. Habrá brincolines, juegos, regalos, premios, rifas y muchas atracciones para quienes nos acompañen”, expresó Patricia Lara Ayala, directora general del DIF Tamaulipas.

En esta edición, DIFZania tendrá como temática a superheroínas y superhéroes, con el propósito de transmitir que en cada familia existen figuras que, a través del cuidado, el apoyo y el amor cotidiano, fortalecen, protegen e inspiran a cada integrante del hogar.

Durante la jornada, las y los asistentes podrán disfrutar de diversas áreas como zona infantil y familiar, espacios de servicios del DIF Tamaulipas y del Gobierno del Estado, área cultural y artística, zona inclusiva, corredor gastronómico, juegos y concursos, entre otras actividades totalmente gratuitas y pensadas para todos los integrantes de la familia.

Con acciones como esta, el DIF Tamaulipas fortalece la sana convivencia y promueve la práctica de valores mediante actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales, impulsando el desarrollo integral de las familias y de toda la comunidad.