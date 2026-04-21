Se dispararon emergencias en Semana Santa 2026; CRUM reporta aumento de más del 100 por ciento en atenciones

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas Durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) registró un notable incremento en los servicios brindados a la población, superando por amplio margen las cifras del año anterior, informó el director general de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos Arturo González Castro.

El funcionario confirmó que la demanda de atención se elevó de manera considerable. “Sí hubo un incremento en el número de incidentes en relación al año anterior”, señaló, al precisar que en total se atendieron 211 servicios durante estas fechas.

Entre los sucesos más trágicos, se reportaron dos personas fallecidas por ahogamiento, uno en el municipio de Llera y otro en la zona conurbada de Madero-Altamira, específicamente en playa Velamar.

Asimismo, recordó que previo al arranque del periodo vacacional se registró un accidente carretero en Soto la Marina, el cual dejó dos víctimas mortales. Sin embargo, destacó que durante los días principales de Semana Santa no se presentaron decesos por percances viales, aunque sí se atendieron entre cinco y seis personas lesionadas.

“Sí hubo un aumento en el número de accidentes en carretera”, puntualizó.

González Castro también dio a conocer que, como parte del operativo implementado, se desplegó personal en distintos puntos estratégicos para brindar atención oportuna. En total, participaron alrededor de 35 elementos del CRUM distribuidos en carreteras y centros turísticos.

Aseveró qué, con estas acciones, las autoridades de salud reforzaron la cobertura de emergencias ante el incremento de la movilidad y la afluencia de visitantes durante la temporada vacacional.