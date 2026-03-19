Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Con la oportunidad de obtener contratos por seis meses en Protección Civil del Estado o en el Centro Regulador de Urgencias Médicas, el Gobierno del Estado apoyará a la Cruz Roja Delegación Tamaulipas con el pago de las dos quincenas que se le adeudan a los 183 elementos que forman parte de esta corporación de auxilio.

El coordinador estatal de Cruz Roja, delegación Tamaulipas, Jesús Suárez, refirió que el monto del apoyo financiero para pagar los adeudos salariales a los elementos de Cruz Roja asciende a un millón 600 mil pesos.

“Quisiéramos compartir una buena noticia dentro de esta situación que está atravesando nuestra institución, gracias al interés del Gobernador Américo Villarreal Anaya nos notificaban sobre el pago de las dos quincenas pendientes que se tiene con el personal de la Delegación Estatal y las diez bases de la Cruz Roja que se tiene en Tamaulipas”, resaltó.

Otra cosa importante, dijo, fue el ofrecimiento para seguir trabajando en corporaciones estatales de primeros auxilios.

“Nos hicieron la invitación para el personal operativo que pudiera integrarse con un contrato de seis meses, tanto en el Centro Regulador de Urgencias Médicas como en Protección Civil del Estado, eso favorece de momento al personal operativo, paramédicos, rescatistas”.

En relación al personal administrativo, el Coordinador Estatal de Cruz Roja Mexicana Delegación Tamaulipas mencionó; “están buscando a ver si puede haber alguna otra estrategia para el demás personal, sin embargo, creo que ya es bastante favorable el interés del Gobernador en poder subsanar estas dos quincenas para todo el personal, que en total son 183 colaboradores distribuidos en esas 10 bases que tenemos actualmente”.

Para finalizar, Jesús Suárez subrayó; “el personal administrativo dijo, sería algo que se tiene que ver con sede nacional, a final de cuentas no es una responsabilidad del gobierno, ellos nos están apoyando”.

Cabe señalar que la Colecta Anual de Cruz Roja 3026 quedó suspendida en esta Ciudad Capital hasta en tanto no se solucionen los problemas administrativos.

“La colecta por el momento mientras esté cerrado la parte institucional quedaría suspendida al menos aquí en Victoria, tenemos que ver, todavía hay muchos pendientes administrativos, pero estamos esperando alguna otra indicación de la sede nacional para darle seguimiento”.