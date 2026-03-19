Por: Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- En lo que va del año se han aplicado hasta seis multas por montos que llegan a los cinco mil pesos a establecimientos comerciales, principalmente del sector restaurantero, que han sido reincidentes en las descargas de sólidos y grasas que ocasionan un taponamiento de líneas de drenaje, reveló el Gerente Comercial de Comapa Victoria Luis Carlos Cisneros Gómez.

“La multa es cuando hay reincidencia, que no cumplen con los exhortos que se hacen por parte de los departamentos, a la fecha llevamos alrededor de seis multas en este año, pueden llegar hasta cinco mil pesos en la primera, la reincidencia la tengo que ver con cada departamento”, informó.

“Particularmente son en negocios de comida, es lo que hemos detectado”, añadió.

Lamentablemente, dijo, pese a las recomendaciones e indicaciones que se les hace a los propietarios o encargados de diferentes establecimientos, se siguen presentando varios casos.

“Ahorita en la mañana se tuvo un trabajo en un negocio donde se destapó un drenaje, no es simplemente meter una sonda, sino que hay muchas veces que se tiene que meter hasta maquinaria pesada para hacer esos trabajos”, explicó.

Sobre la magnitud de las afectaciones que puede traer el acumulamiento de grasa y desechos sólidos en las líneas de drenaje, acotó; “hay de todo, pero ya cuando existe un daño sí es bastante porque no nada más es para el negocio sino que colapsa la línea, pueden ser líneas de cuatro, seis, ocho, 10 pulgadas, entonces por eso es mucho la insistencia, el exhorto a los negocios en particular que tengan instaladas estampas de grasa y las revisen para que no vayan a tener un problema”.

“Les invitamos mucho a los negocios que instalen sus trampas de grasas, con eso nos ayudan y ayudan a ellos mismos a evitar que tanto residuo caiga el drenaje”, agregó.

Por último, el Gerente Comercial de Comapa Victoria señaló; “se sigue trabajando muy de cerca con el área técnica y el departamento de control de descargas. Están haciendo inclusive el análisis de cada descarga en los negocios para ver qué tanto es la proporción de sólidos que descargan en el drenaje y con eso se van haciendo los análisis y evaluaciones de cada negocio”.