Se despegan Titanes

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de ocho fechas, el equipo de Titanes comienza a despegar en la tabla general de la categoría Máster de la Liga Regional de Futbol de Veteranos, al sumar 22 unidades.

Siete victorias y un empate mantienen a Titanes como el mejor conjunto de la categoría, además de ser la ofensiva más productiva y contar con la mejor defensa del torneo.

En el segundo puesto pelean los equipos de Pollitos y El Rebaño, ambos con 18 puntos. Más abajo se ubican Veterinaria, Fluminense y Pedacera Modelo, que suman 16 unidades, mientras que Real Obrera aparece con 15 puntos.

Por su parte, Albañiles y Rayos FC ‘arañan’ la calificación con 12 puntos.

La San Juana llega con 11 unidades, seguida por los equipos de Chivas Victoria y Libercol, que cuentan con nueve puntos.

Zorros Sáenz se presenta en estas instancias con ocho unidades; Guerreros Modelo tiene siete puntos y Taller 22 Ocampo suma cinco.

En la parte baja de la tabla se encuentran Atlético Mainero y Peñarol-Real Victoria, con cuatro puntos; SUTUAT y Máquina IMSS tienen tres, y en el último puesto aparece Deportivo Reny con una unidad.