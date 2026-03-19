Bears Renuevo a la final

Por: Osmar De Los Santos

Ciudad Victoria.- El equipo de Bears Renuevo avanzó a la gran final del Torneo Intercolegial al dejar fuera al Colegio Sierra Madre Amarillo.

Con un contundente de marcador de 5-2, los comandados por Carlos Medina da un paso hacia el objetivo dentro de esta categoría infantil.

En las anotaciones, el pequeño Jesús Silvestre lució su gran talento con el balón anotando un “Hat-Trick”; y José Silvestre y Ángel Alfaro apoyaron con un gol cada uno para sellar la victoria.

Bears Renuevo llega como amplio favorito por el campeonato, al sumar 9 partidos de manera invicta en el torneo Intercolegial.