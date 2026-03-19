Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 19 de marzo.- El Instituto Electoral de Tamaulipas abrió la puerta para que personas de grupos vulnerables participen directamente en la integración de los consejos distritales y municipales rumbo a los próximos comicios.

La medida pretende conformar de manera más plural un total de 65 consejos electorales, incorporando a sectores históricamente rezagados en la organización de las elecciones.

La consejera Marcia Laura Garza Robles señaló que, por primera vez, se impulsa una vinculación directa con la ciudadanía mediante foros de consulta, donde se recogen propuestas para eliminar barreras de participación.

Explicó que el objetivo es que estas opiniones se traduzcan en reglas claras que definan la integración de los órganos electorales, con una estructura más acorde a la realidad social del estado.

Garza Robles afirmó que «las acciones afirmativas implementadas servirán para revertir las desigualdades estructurales que afectan a diversos colectivos».

Indicó que involucrar a la población en la toma de decisiones fortalece la democracia y permite ejercer una ciudadanía más representativa.

Las propuestas recabadas serán enviadas al Órgano Superior de Dirección para formalizar los cambios legales antes del próximo proceso electoral ordinario.

En dicha elección se renovarán 36 diputaciones del Congreso local y los integrantes de los 43 ayuntamientos.

Los foros continuarán este viernes 20 de marzo a las 11:00 horas en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, y concluirán en la Unidad Académica Multidisciplinaria de la UAT en Matamoros, también a las 11:00 horas en horario fronterizo.