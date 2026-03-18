Advierte COMAPA sobre manejo indebido de residuos en negocios; piden evitar descargas en la vía pública

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gerente comercial de la COMAPA, Luis Carlos Cisneros Gómez, lanzó un llamado a los establecimientos comerciales para evitar prácticas inadecuadas en el manejo de residuos, especialmente aquellos que terminan en la vía pública o en el sistema de drenaje.

“Vamos a hacerles ahí la invitación de los residuos que estén manejando, digamos, este territorio, de que no echen al banque los residuos que tengan de sus negocios”, expresó.

Recordó que desde el año pasado se han implementado campañas informativas dirigidas a distintos giros comerciales, con el objetivo de fomentar prácticas responsables.

“Tuvimos a bien el año pasado hacer una campaña vía flyer, donde les invitamos a todos los tipos de negocios a evitar los procedimientos de residuos”, indicó, al tiempo que aseguró que continúan con labores permanentes de concientización. “Estamos entrenando, seguimos trabajando día a día”, añadió.

Sobre las zonas donde se presenta con mayor frecuencia esta problemática, el funcionario explicó que no existe un punto específico, ya que se trata de una situación generalizada en la ciudad.

“Tenemos de todo, también nos ayudan mucho las denuncias de los mismos ciudadanos”, señaló, destacando que en muchos casos las quejas vecinales permiten detectar irregularidades, especialmente en áreas donde el uso de suelo ha cambiado de habitacional a comercial.

“Muchas veces de ahí nos damos cuenta también de las quejas que nos ponen en la acción”, comentó.

Respecto al número de reportes, Cisneros Gómez reconoció que son constantes y superan la decena.

“Yo creo que sí son más de 10, porque luego la gente piensa que es fuga muchas veces de agua… y nos damos cuenta que es derrame de líquidos”, explicó.

Ante este panorama, reiteró el exhorto a los negocios para manejar adecuadamente sus desechos y evitar afectaciones tanto al sistema de drenaje como a la convivencia con vecinos, además de contribuir a una mejor calidad ambiental en la ciudad.