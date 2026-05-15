Se agudiza la falta de agua en Victoria

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. –

La crisis hídrica en la capital del estado se intensifica. El gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Victoria, Fernando García Fuentes, advirtió que la captación en la fuente de «La Peñita» ha caído a niveles alarmantes, lo que obliga al organismo a generalizar y endurecer los horarios de tandeo en las más de 500 colonias de la ciudad.

De acuerdo con el último reporte oficial, la captación actual en La Peñita apenas llega a los 271 litros por segundo, una cifra drásticamente inferior a los 700 litros por segundo que se requieren para garantizar un suministro óptimo. Esta brecha representa un déficit de aproximadamente 430 litros por segundo, lo que dificulta la distribución equitativa del recurso.

García Fuentes aclaró que, aunque se han registrado precipitaciones recientemente, estas no han sido constantes. «Ha llovido un rato nada más, no ha sido una lluvia de varios días. El incremento en la captación, de haberlo, será muy pequeño y poco notable», señaló.

Ante la falta de presión y volumen, el tandeo se ha vuelto generalizado. Mientras que en algunas zonas bajas el agua llega por gravedad gracias al remanente en la red, en otros sectores, (especialmente en las zonas altas pegadas a la sierra) el servicio se ha restringido a un esquema de «un día sí y un día no».

«Es como una cobija: si le jalamos para un lado, se descobija el otro. Tenemos que alternar horarios y días para que todos reciban algo de agua», explicó el funcionario, reconociendo que la falta de presión es el principal obstáculo para abastecer a las familias que habitan en las partes altas de la ciudad.

Como medida de contingencia, la Comapa ha intensificado el reparto de agua mediante camiones cisterna. Actualmente operan 25 pipas, de las cuales 12 son aportadas por el Gobierno del Estado con capacidad de 20 mil litros cada una.

Cabe señalar que el operativo de distribución realiza entre 510 y 520 viajes semanales, superando los 2 mil 100 viajes al mes. Actualmente, este servicio atiende a cerca de 2 mil 600 familias, cifra que podría aumentar conforme avance la temporada de estiaje y se agrave la falta de presión en la red de agua potable.