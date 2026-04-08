Se mejora en La Peñita calidad y suministro de agua a la población.

Cd. Victoria, 8 de abril de 2026. – En gira de trabajo, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, visitó la planta de tratamiento de agua La Peñita donde supervisó la construcción del desarenador con filtro tipo “Y” para conexión a medidor parshall y tubería de bombeo.

En compañía del gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), Fernando García Fuentes, y el secretario de Obras Públicas del Municipio, Eusebio Alfaro Reyna, recorrió la cimentación de la obra hídrica que beneficiará a 146,314 ciudadanos.

Personal técnico del organismo operador, detalló que la función principal del desarenador será eliminar partículas sólidas como arena, grava fina y lodo del agua que abastece el manantial mediante sedimentación por gravedad a la red general de distribución de la ciudad.

Integrantes del Cabildo de Victoria, junto al secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, constataron la obra que mejorará la calidad del agua y prolongará el buen funcionamiento de tuberías y equipos de bombeo instalados en la zona serrana del río San Marcos.