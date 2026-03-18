Urge reabrir instalaciones de la Cruz Roja en Tamaulipas; Congreso se mantiene atento

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, reconoció que la capacidad de atención en emergencias en la entidad resulta limitada, particularmente ante situaciones recientes que han evidenciado la necesidad de fortalecer a la Cruz Roja Mexicana.

“Es insuficiente y ya lo vimos con este accidente reciente”, señaló el legislador, al subrayar la importancia de contar con servicios de emergencia plenamente operativos.

Prieto Herrera consideró que la reactivación de las instalaciones de la Cruz Roja debe ser un tema prioritario, confiando en que pronto se logren acuerdos que permitan su reapertura.

“Me queda claro que es un tema prioritario el tema de la Cruz Roja, pero estoy seguro que pronto habrá algún buen acuerdo y se puedan reabrir las instalaciones”, expresó.

Indicó que hasta el momento el Congreso local no ha recibido información oficial sobre el tema, aunque aseguró que se mantienen atentos a cualquier planteamiento.

“Nosotros no tenemos información del Congreso, por lo tanto estamos al pendiente”, comentó.

El diputado reiteró la disposición del Poder Legislativo para participar como mediador en caso de que sea necesario.

“Siempre estamos a la mejor disposición, sobre todo en temas como esos, sin embargo ahorita no hay nada firme que nos haya llegado al Congreso”, explicó.

Asimismo, hizo un llamado a las instancias involucradas, incluida la dirigencia nacional de la Cruz Roja, para entablar diálogo y encontrar soluciones que permitan reactivar el servicio.

“Que se sienten y se logre con las instancias que tengan que sentarse para reabrir estas instalaciones y puedan llegar a acuerdos, sobre todo para conseguir los recursos que faltan”, señaló.

Respecto a la colecta anual, Prieto Herrera indicó que hasta el momento el Congreso no ha sido invitado formalmente a participar, aunque manifestó la voluntad de sumarse.

“Si nos invitan, con mucho gusto los vamos a ayudar a hacer parte de la colecta”, dijo, recordando que en años anteriores el Poder Legislativo ha colaborado en estas actividades.

“Aquí han venido varias veces en colectas pasadas, incluso se les ha dado espacio en el pleno”, agregó.

El legislador reiteró que el Congreso se mantendrá atento a cualquier solicitud formal para intervenir y apoyar en la solución de esta problemática.