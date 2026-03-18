Maestros convocan a manifestación pacífica contra abusos laborales

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 18 de marzo del 2026.

Educadores de distintos niveles en Tamaulipas convocaron a una caravana y manifestación pacífica para este miércoles 18 de marzo, con el objetivo de denunciar abusos de poder y exigir respeto a sus derechos laborales.

La protesta surge tras diversas inconformidades, entre ellas la del maestro de inglés Hiram Granados Blanco, quien semanas atrás difundió un video señalando irregularidades en la coordinación estatal del programa de inglés y violaciones a sus derechos. Desde entonces, aseguran sus compañeros, ha enfrentado represalias, incluyendo descuentos en su salario.

La convocatoria, difundida por colectivos magisteriales, subraya que no se limita a los docentes de inglés en primarias, sino que está abierta a todo maestro que considere vulnerados sus derechos. “El abuso de poder” es el eje de la protesta, según el llamado.

El punto de reunión será la Calzada Luis Caballero, afuera del antiguo edificio de la Normal Rural de Tamatán, en ciudad Victoria, a las 2:30 de la tarde. Los organizadores invitan a los participantes a acudir con sus vehículos para sumarse a la caravana.

Los maestros señalan que la intención es abrir un diálogo con las autoridades y alcanzar acuerdos que permitan resolver las problemáticas comunes, desde condiciones laborales hasta la falta de certeza en programas educativos.

La manifestación se presenta como un esfuerzo de unidad magisterial, bajo el lema: “En la unión está la fuerza”, y busca visibilizar que las demandas de los docentes van más allá de un caso particular, reflejando un malestar generalizado en el sector educativo.