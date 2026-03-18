Limitan montos de Becas de la SET-SNTE

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 18 de marzo del 2026

El subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Hugo Fonseca, confirmó que el programa de becas que se otorga en coordinación con la Sección 30 del SNTE no solo limita el número de beneficiarios sino los montos de los apoyos.

Fonseca explicó que anteriormente los trabajadores podían registrar un número indefinido de beneficiarios, lo que generaba pagos excesivos. Ahora, gracias al acuerdo con el sindicato, se estableció un límite de dos beneficiarios por trabajador, con montos que van de 5 mil hasta 15 mil pesos anuales, dependiendo del nivel y categoría del estudiante.

“Antes no estaba delimitado, podían meter cuatro, cinco o hasta diez beneficiarios. Ahora ya se limita totalmente ese rubro”, señaló.

El funcionario aclaró que el pago no es al trabajador directamente, sino a los beneficiarios, y que el proceso se realizará con mayor control. La convocatoria para acceder a las becas se emitirá en junio, al concluir el ciclo escolar 2025-2026.

Otro cambio relevante es el método de pago: anteriormente se entregaban cheques, pero desde 2025 se optó por realizar las transferencias bancarias en una sola exhibición, lo que evita trámites y posibles suspicacias. “Con esto se aclaran muchas cosas y los beneficiarios reciben el apoyo directamente en sus cuentas”, dijo Fonseca.

El subsecretario subrayó que el objetivo es dar certeza y transparencia al programa, garantizando que los apoyos lleguen a quienes realmente cumplen con los requisitos y evitando irregularidades que se habían señalado en años anteriores