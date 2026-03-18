Diputada pide a la Secretaría de Salud de Tamaulipas rescatar a la Cruz Roja

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 18 de marzo.-La diputada María del Rosario González Flores, integrante del Partido Acción Nacional, solicitó a la Secretaría de Salud de Tamaulipas intervenir para salvar a la delegación de la Cruz Roja Mexicana, luego de que esta suspendiera sus operaciones por problemas financieros.

González Flores advirtió que el cierre representa un duro golpe para los servicios de emergencia en el estado.

Destacó la importancia de la Cruz Roja, subrayando que su misión ha sido desde “aliviar el sufrimiento sin discriminación”.

Recordó que esta institución ha contado con el respaldo de voluntarios, médicos, enfermeras y ciudadanos que contribuyen mediante donativos para sostener sus operaciones.

González Flores también hizo énfasis en que la Cruz Roja Mexicana “Ha brindado apoyo en fenómenos naturales como huracanes y sismos, siendo un pilar para la población”.

Sin embargo, González Flores alertó que recientemente el Comité Nacional de la Cruz Roja anunció el cierre indefinido de varias delegaciones en Tamaulipas. Entre los municipios afectados se encuentran Ciudad Victoria, Aldama, Altamira, Llera, Miguel Alemán, Soto la Marina, Tula, Xicoténcatl y Tampico.

La diputada explicó que el cierre se debe a la falta de recursos para cubrir nómina, adquirir insumos médicos, pagar combustible y dar mantenimiento a las ambulancias. “Se rompió una inercia de apoyo que había sostenido a la institución durante décadas”.

Señaló que la falta de respaldo a una institución de asistencia privada de esta relevancia “deja muy mal parado a Tamaulipas frente al país y el mundo”.

Finalmente, González Flores reiteró su llamado a las autoridades estatales para actuar de manera coordinada con los sectores social y privado. Confió en que, mediante los “buenos oficios y apoyos se logre la reapertura de los servicios de la Cruz Roja y se garantice nuevamente la atención a la población más vulnerable».