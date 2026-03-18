“Flamita” Ávalos, convocada y lista para el 2026

Por: Andrés Ramírez Acosta

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La futbolista Ema Alexandra Ávalos Covarrubias, conocida como “Flamita”, continúa consolidándose como una de las jóvenes promesas del balompié en Tamaulipas, tras ser convocada por segundo año consecutivo a la Selección Sub-14 del estado, donde porta el número 3 como defensa central.

Originaria de Matamoros, Ávalos ha desarrollado su talento en la academia CeFor Modelo, bajo la dirección del profesor Javier Cano, espacio en el que ha fortalecido sus habilidades defensivas y su visión de juego dentro del campo.

El pasado fin de semana, la joven jugadora participó en las visorias organizadas por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), donde mostró su nivel competitivo frente a visorías nacionales. Actualmente, se encuentra a la espera de los resultados de este proceso, el cual podría abrirle nuevas oportunidades en su carrera deportiva.

A la par de este logro, Ema ya ha sido confirmada como parte del representativo de Tamaulipas que competirá en la Olimpiada Nacional 2026, reafirmando su constancia, disciplina y crecimiento dentro del futbol juvenil.

Con apenas 14 años, “Flamita” se perfila como un talento a seguir, destacando no solo por su desempeño en la cancha, sino también por su compromiso y proyección en el futbol mexicano.