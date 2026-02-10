Gobierno abre mesa de diálogo con ejidatarios de Santa Librada

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que el gobierno del estado instaló una mesa de diálogo con los ejidatarios de Santa Librada, quienes bloquearon el libramiento Naciones Unidas para exigir una indemnización cercana a los ocho millones de pesos por el uso de 5.5 hectáreas de tierras ejidales.

Cepeda aclaró que el conflicto no está relacionado con la carretera Rumbo Nuevo, sino que corresponde al ámbito del Tribunal Agrario, instancia que deberá resolver la demanda. El gobierno, dijo, únicamente fungirá como intermediario para conocer las condiciones de la inconformidad y ayudar a gestionar las peticiones de los ejidatarios.

“Ya fueron los abogados de la dirección jurídica de la Secretaría de Obras Públicas y representantes de la Secretaría General de Gobierno para platicar con los ejidatarios. Vamos a instalar una mesa de diálogo, que nos expongan el tema, nos muestren los documentos y ayudarles a gestionar con el Tribunal Agrario sus peticiones”, señaló.

El funcionario recordó que la inconformidad no es reciente, pues se originó desde la construcción del libramiento Naciones Unidas, y actualmente se ventila en el Tribunal Agrario.

La mesa de diálogo quedó establecida en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, con la participación de representantes de la SOP, del área jurídica estatal y de los propios ejidatarios.