Vecinos del Infonavit ‘Adelitas’ Exigen Acción Contra el Consumo de Alcohol y la Inseguridad en su Comunidad

Los residentes del módulo habitacional Infonavit «Adelitas» de esta capital hacen un llamado a las autoridades municipales y estatales para que tomen medidas efectivas contra el consumo de alcohol que se intensifica, especialmente los fines de semana, en esta zona.

Jorge Echeverría Amaro, uno de los vecinos del Infonavit Adelitas, explicó que durante los fines de semana, los andadores de la unidad habitacional se convierten en puntos de reunión para personas que ingieren bebidas alcohólicas. Esta situación provoca numerosas molestias, ya que las peleas son frecuentes y algunos individuos no dudan en hacer sus necesidades en público, sin considerar el impacto que esto tiene en las familias que residen allí.

Echeverría Amaro subrayó la urgencia de que las autoridades y la mesa de seguridad tomen acción al respecto.

«Estamos cansados de reportar estas irregularidades al 911, pero nunca se implementan acciones efectivas. Hacemos un llamado a las autoridades para que restablezcan el orden en el Infonavit ‘Adelitas'», concluyó.