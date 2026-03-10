Solicitan habitantes del Infonavit Adelitas mayor vigilancia policiaca en fines de semana

Habitantes del Infonavit Adelitas de esta capital han expresado su preocupación por la falta de vigilancia policial y han solicitado rondines constantes en la zona.

De acuerdo al señor Jorge Echeverría Gutiérrez, menciona que cada fin de semana los andadores de este sector se convierten en cantinas al aire libre y música estridente hasta altas horas de la noche, sin importar que sea domingo y las familias tengamos que acudir a laborar.

esta es una situación que venimos padeciendo los habitantes de este sector y que queremos que la autoridad competente implemente acciones de patrullaje para la tranquilidad de los habitantes de este sector.

No es posible que ni en nuestras propias casas tengamos la tranquilidad que tanto deseamos y que por algunos personajes esta se vea interrumpida cada fin de semana y nuestras autoridades como si nada pasara.

Aprovecho esta ocasión para hacer un llamado a los integrantes de la mesa de seguridad municipal para que refuerce la presencia policial en el Infonavit Adelitas y se atienda la problemática que persiste desde hace algunos años, concluyó el entrevistado Echeverría Gutiérrez.