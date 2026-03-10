Lamenta Obispo que persista maltrato contra mujeres

Por José Gregorio Aguilar

Martes 10 de marzo del 2025

El obispo de la Diócesis de Victoria, Oscar Tamez Villarreal, lamentó que aún existan maltratos y atentados contra las mujeres, y llamó a que las manifestaciones del 8 de marzo sean escuchadas como un reclamo legítimo de justicia.

“Es muy trágico que aún ahora existan maltratos o atentados contra las mujeres, o contra cualquier persona. Las manifestaciones del día de ayer son un reclamo que demanda escucha, respeto, cercanía y sobre todo justicia, porque cuando no existe la justicia surge la violencia”, expresó el clérigo.

El pronunciamiento se da en el marco del Día Internacional de la Mujer y coincide con el mensaje del Papa León XIV, quien en su homilía del domingo pidió orar por las mujeres víctimas de violencia en el mundo y subrayó la necesidad de reconocer su papel fundamental en la sociedad y en la Iglesia.

En Victoria, el caso de las dos doctoras del Hospital Infantil, denunciado el pasado 30 de diciembre, se ha convertido en símbolo de indignación y resistencia. Aunque la Fiscalía estatal aseguró que el caso está esclarecido, las víctimas y colectivos feministas reclaman sanciones ejemplares y reparación plena.

La coincidencia entre el mensaje del Papa y la postura del Obispo local subraya la urgencia de atender a las víctimas con respeto y transparencia. En palabras de Tamez Villarreal: “Ojalá en todos los lugares les brindemos seguridad, respetar su dignidad y sobre todo justicia”.