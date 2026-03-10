Descartan crisis de agua en Ciudad Victoria; presa Vicente Guerrero se mantiene arriba del 55%

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, aseguró que actualmente no existe riesgo de desabasto de agua para Ciudad Victoria, ya que la Presa Vicente Guerrero mantiene niveles suficientes para abastecer a la capital del estado.

El funcionario explicó que el embalse registra un almacenamiento superior al 55 por ciento, lo que representa una reserva importante para atender la demanda de la población.

“La presa Vicente Guerrero está arriba del 55 por ciento. Trae más de 2 mil 550 millones de metros cúbicos, lo que es un mundo de agua para los 28 millones que demanda la ciudad. Entonces ahí no tenemos ningún problema”, afirmó.

Quiroga Álvarez detalló que la disminución en el volumen de algunos manantiales y pozos es un comportamiento habitual durante la temporada de estiaje, fenómeno que ocurre cada año debido a las altas temperaturas y a la reducción de lluvias.

En ese sentido, explicó que los manantiales de La Peñita, ubicados en la zona norte de la ciudad, han registrado una reducción en su caudal, lo cual es normal en esta época.

“Los pozos de la ciudad y de la zona norte, así como los manantiales de La Peñita, toda la vida dentro de esta temporada, que es la temporada de estiaje, se abaten. Toda la vida”, señaló.

Indicó que el descenso en los niveles es considerable si se compara con los meses de mayor captación.

“De cerca de 800 litros por segundo que dan los manantiales, ahorita están dando un poquito menos de 300; sí se han abatido”, precisó.

Ante este escenario, el secretario destacó que el gobierno estatal trabaja en obras estratégicas para fortalecer el sistema de abastecimiento, entre ellas la segunda línea del acueducto, infraestructura que permitirá garantizar el suministro de agua a la capital en el largo plazo.

“Es por eso que estamos haciendo la segunda línea del acueducto”, puntualizó.