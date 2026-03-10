Alista Protección Civil operativo en playas de Tamaulipas; desplegarán 80 elementos

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de reforzar la seguridad de visitantes y turistas en los principales destinos de playa del estado, la Coordinación Estatal de Protección Civil prepara un operativo especial que contempla el despliegue de alrededor de 80 elementos en diversos puntos del litoral tamaulipeco.

El titular de la dependencia, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que el personal será distribuido estratégicamente desde el norte hasta el sur del estado para brindar atención y vigilancia durante la temporada de alta afluencia.

“Aproximadamente en personal vamos a ser desplegados cerca de 80 elementos, desde la Playa Bagdad hasta la Playa Miramar, incluyendo también Playa Carboneras, en La Pesca en Aldama, Barra del Tordo, Playa Tesoro y Playa Miramar”, explicó.

El funcionario detalló que el inicio del operativo está previsto para el próximo lunes, cuando comenzará el despliegue de las brigadas de Protección Civil en carreteras y accesos a los destinos turísticos.

“Yo creo que el lunes iniciamos el despliegue; vamos a estar desplegados en carretera y también en puntos estratégicos de playa”, señaló.

González de la Fuente destacó que estas acciones forman parte de un trabajo coordinado entre distintas corporaciones de seguridad, autoridades municipales y grupos voluntarios que participarán en las labores de apoyo y vigilancia.

“Es un trabajo coordinado. Estamos trabajando con diferentes autoridades y con grupos voluntarios; desde Matamoros hasta Playa Miramar hay organizaciones que van a estar apoyando”, comentó.

Añadió que previamente se han realizado reuniones de organización para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad durante el periodo vacacional.

Finalmente, el coordinador estatal de Protección Civil extendió una invitación a los visitantes para que disfruten de los destinos turísticos del estado.

“Esperemos el arribo de todos los turistas a Tamaulipas, invitarlos a Tamaulipas, a que conozcan Tamaulipas”, expresó.