Proponen instituir el “Día del Oferente Tamaulipeco” para reconocer a comerciantes de tianguis

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la finalidad de visibilizar la labor de quienes integran los mercados rodantes en el estado, la diputada Úrsula Salazar Mojica dio a conocer que en el Congreso local se promueve una iniciativa para declarar el 13 de julio como el “Día del Oferente Tamaulipeco”.

La legisladora explicó que la propuesta busca destacar la aportación económica y social que realizan los comerciantes de tianguis, al representar una alternativa de ingreso para numerosas familias en distintos municipios de Tamaulipas.

“Los oferentes desempeñan un papel fundamental en la economía local, porque los mercados rodantes se han convertido en espacios donde muchas familias encuentran una forma digna de obtener ingresos”, expresó.

Señaló que, en muchos casos, este tipo de comercio se mantiene como una tradición familiar que se transmite de padres a hijos, ya que desde edades tempranas los integrantes de las familias participan en la venta de productos, fortaleciendo así la actividad comercial en las colonias y comunidades.

“Hay familias que durante años han sostenido su economía a través de los tianguis; es una actividad que incluso se hereda entre generaciones y forma parte de la cultura del trabajo en nuestro estado”, indicó.

Salazar Mojica subrayó que la intención de esta iniciativa es brindar reconocimiento a quienes diariamente ofrecen alimentos, frutas, pescados, prendas de vestir y diversos artículos en los mercados ambulantes que operan en diferentes regiones de Tamaulipas.

Asimismo, adelantó que más adelante se podría avanzar en otras propuestas legislativas en coordinación con los 43 municipios, con el propósito de revisar esquemas de organización y regulación que permitan fortalecer el funcionamiento de los mercados rodantes.

Finalmente, la diputada reiteró que el objetivo central es dignificar el trabajo de los tianguistas y destacar su contribución al dinamismo económico de las comunidades, además de reconocer que su actividad representa el sustento de miles de hogares tamaulipecos.