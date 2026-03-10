Violencia política de género: sanción no implica inhabilitación automática

Por José Gregorio Aguilar

Martes 10 de marzo del 2026

El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Iván Arroyo, aclaró que una sanción por violencia política de género no implica automáticamente la inhabilitación de una persona para ser candidata en un proceso electoral.

“Una sanción por cualquier tipo de infracción no necesariamente genera una inhabilitación. Depende de la gravedad de la falta, de la reincidencia y de un análisis completo del caso. No es automático”, explicó.

Arroyo recordó que durante su gestión ha conocido alrededor de cinco casos de presunta violencia política en razón de género en Tamaulipas, cifra que coloca al estado por debajo de entidades como Chiapas, Veracruz u Oaxaca, donde los registros superan los 170 casos.

El magistrado subrayó que el principio de presunción de inocencia es fundamental en estos procesos: “El hecho de que una persona denuncie violencia no necesariamente conlleva que esto sea así. Se requiere un análisis detallado, porque muchas veces los hechos suceden en lo privado y la carga de la prueba no siempre resulta en una conclusión afirmativa”.

De acuerdo con Arroyo, las campañas de sensibilización del Instituto Electoral de Tamaulipas, del INE y de los partidos políticos han contribuido a que exista una cultura de mayor respeto hacia las mujeres en la política local