Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de noviembre.-El presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) René Osiris Sánchez Rivas, informó que el Senado de la República inició el proceso para cubrir las tres vacantes que permanecen pendientes en el organismo.

El magistrado explicó que la expectativa es que la Cámara Alta concluya oportunamente todas las etapas y concrete los nombramientos conforme a los criterios de paridad establecidos.

Sánchez Rivas señaló que se espera que el Senado concluya con todas las etapas del proceso y pueda nombrar las tres magistraturas dos de las cuales por pérdida de género le corresponden a mujeres y una a un hombre.

Recordó que actualmente el Tribunal opera con cinco integrantes en el pleno, de los cuales dos son magistrados en funciones que provienen del cuerpo de secretarios de estudio y cuenta, mientras que tres fueron designados previamente por el Senado.

Sin embargo, al finalizar noviembre terminará la magistratura de Blanca Hernández Rojas lo cual suman tres vacantes que habrá que cubrir en el tribunal electoral.

El presidente del Tribunal subrayó que el proceso depende de los tiempos legislativos, aunque confió en que la renovación ocurra pronto.

Sánchez Rivas recordó que el senado tiene su propia dinámica y sus propios tiempos, pero una vez iniciado el proceso se espera que concluya a la brevedad para renovar el pleno del Tribunal Electoral.