Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de noviembre.-El diputado local Gerardo Peña Flores propuso que los productos fabricados en Tamaulipas y vendidos dentro del estado paguen una tasa de IVA del 12 por ciento, en lugar del 16 por ciento actual. La medida, dijo, busca fortalecer el consumo local y apoyar a emprendedores y empresas tamaulipecas.

El legislador del PAN señaló que la iniciativa pretende estimular la economía interna y generar incentivos para que más ciudadanos apuesten por proyectos productivos en la entidad. “Presenté una iniciativa con el propósito de que exista un IVA diferenciado, es decir del 12 por ciento a productos que cuenten con certificado de origen en el estado”, explicó.

Peña Flores destacó que el beneficio tributario ayudaría a aumentar la competitividad de los bienes locales y atraer demanda de otras regiones. “Motivar obviamente la compra de adquisición del bien hecho en el estado, pero también que vengan a comprar de personas de otros estados y por qué no decirlo: de otros países”, afirmó.

Sostuvo que la reducción de impuestos impulsaría la formalidad y la creación de empleos, favoreciendo al sector productivo local. “La mejor manera de impulsar que haya más empresarios o más gente con ideas innovadoras es fomentando productos hechos en Tamaulipas”, señaló.

El legislador indicó que la propuesta fue turnada al Congreso de la Unión por tratarse de una materia fiscal federal. Según dijo, el planteamiento ya generó respaldo entre productores y emprendedores que ven en la medida una oportunidad para crecer.

“Ha habido mucha gente que me lo ha comentado como una muy positiva idea, que esto les permitiría desarrollar, crecer y generar más empleos para más tamaulipecos”, aseguró.

Peña Flores confió en que la iniciativa avance en comisiones y sostuvo que un IVA preferencial daría mayor presencia a los productos locales en otros mercados, contribuyendo a fortalecer la economía estatal.