Exigen trato equitativo para el campo tamaulipeco

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de noviembre.-Productores agrícolas de Tamaulipas quedaron fuera de los apoyos compensatorios anunciados por el Gobierno Federal, lo que generó nuevas críticas desde el Congreso local. La diputada Marina Ramírez Andrade advirtió que el paquete oficial resulta insuficiente y no atiende la magnitud de la crisis que vive el sector.

La legisladora del PAN aseguró que los acuerdos federales son un alivio momentáneo y no representan una solución real. Señaló que la exclusión de Tamaulipas mantiene la inconformidad entre agricultores, quienes desde hace años enfrentan el retiro de subsidios y el incremento de costos de producción.

“Pues la inconformidad va a continuar porque el tema del campo como se los he explicado es una bola de nieve que se fue acumulando sobre todo de siete años para acá donde se retiraron todos los apoyos del Gobierno Federal”, dijo.

Ramírez Andrade consideró que mientras no se atienda de fondo la emergencia agrícola, persistirá la incertidumbre en las zonas rurales. “Fue aumentando la problemática, entonces ahora sí que sigue la incertidumbre y seguirá hasta que esto no se le ponga la debida atención”, expresó.

Sobre los apoyos recientes, la diputada insistió en que no resuelven la problemática, además de dejar fuera al estado. “Tamaulipas no está dentro de ningún apoyo compensatorio; es una aspirina, pero no es algo establecido que sea para todo México. Tamaulipas no estuvo dentro de esa plática”, afirmó.

Explicó que la situación del campo no debe ser vista como disputa partidista, sino como una urgencia nacional que afecta a miles de productores. “Esto no es de partidos ni de colores, ahí están los videos que ellos mismos dan a conocer de la situación en la que se encuentra el campo nacional en general”, sostuvo.

Ramírez Andrade llamó al Gobierno Federal a instalar mesas de trabajo que permitan construir programas permanentes y equitativos para sostener la producción agrícola y evitar mayores daños económicos en el sector.