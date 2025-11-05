Vamos por los tres puntos ante Club Calor: Kevin Castro

Este martes por la mañana, Correcaminos emprendió el viaje hacia Lerdo, Durango, para enfrentarse este miércoles ante su similar de Club Calor, en lo que será la fecha 10 de la “primera vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga TDP, a disputarse en el Polideportivo Lerdo 2024 a las 15:00 horas.

Desde el domingo, el equipo dirigido por el estratega victorense Jorge Tonche, entrenó motivados por el reciente triunfo obtenido en la jornada anterior, donde se venció por 1-0 a C.D. Querétaro 3D en el Alvizo con anotación de Kevin Castro.

En entrevista, el tamaulipeco mostró su alegría y compromiso por contribuir en el reciente triunfo.

“Me sentí muy bien la verdad ya que tenía tiempo sin marcar y me sentí bien con la confianza de los profes y se me dio el gol”.

El delantero, afirmó que el equipo se encuentra trabajando de manera intensa para este compromiso y esta doble jornada.

“Una semana intensa nos estamos preparando muy bien la verdad, cuidando bien las cargas para llegar de la mejor manera al partido. En el transcurso del fin de semana estuvimos trabajando para el partido del miércoles, obviamente ir por los tres puntos y regresar y pensar en el partido del sábado”.

Será este miércoles 5 de noviembre a las 15:00 horas en el Polideportivo Lerdo 2024, cuando Correcaminos se enfrente a Club Calor en lo que será la fecha 10 de la “primera vuelta” del Torneo 2025-2026.

Para este compromiso, el equipo naranja se ubica en el tercer lugar de la tabla del Grupo 16 con 20 puntos y un cociente de 2.22. Al finalizar este duelo, Correcaminos regresará a Ciudad Victoria para preparar el compromiso de la jornada once donde se recibirá en el Estadio Eugenio Alvizo Porras a C.F. Cadereyta.