Fortalecen colaboración alcalde de Victoria y AMPI

Cd. Victoria, 10 de marzo de 2026. – Porque el sector inmobiliario es pieza fundamental para el desarrollo y crecimiento de la Capital, el alcalde Eduardo Gattás Báez reafirmó el compromiso de seguir trabajando de la mano con el nuevo consejo directivo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Victoria y Tamaulipas.

Al asistir a la toma de Protesta de Fermín González Tirado, el alcalde Gattás Báez ratificó la disposición de su gobierno de fortalecer la colaboración institucional con la organización de profesionales para brindar certeza jurídica al patrimonio que adquieran las familias victorenses.

«Desde el gobierno municipal tenemos claro que el desarrollo debe ir siempre acompañado de legalidad, transparencia y dar certidumbre a quienes invierten y construyen en la ciudad» expresó ante la presidenta de AMPI Nacional Jenny Altahir Rivas Padilla y la Subsecretaria de Economía Mariana Álvarez Quero.

En su intervención, felicitó a la nueva dirigencia y reconoció el trabajo del presidente saliente Jaime Garza Hinojosa, evento que atestiguaron el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, el Embajador Global de Nacional Association Of Realtors y presidentes de asociaciones, cámaras, clubes, colegios y consejos de instituciones, socios y ex presidentes de la AMPI.