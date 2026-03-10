PRI exige resultados en caso de doctoras del Hospital Infantil; pide no fabricar culpables.

Por José Gregorio Aguilar

Martes 10 de marzo del 2026

El presidente del PRI en Tamaulipas, Bruno Díaz Lara, exigió a la Fiscalía del Estado resultados claros en el caso de las dos doctoras abusadas en el Hospital Infantil de Victoria, advirtiendo que no se deben fabricar culpables ni encubrir responsables.

“Claro que se tienen que dar resultados y claro que le exigimos a la Fiscalía del Estado que los dé, no nada más en este caso, sino en todos los casos tan lamentables que tenemos en Tamaulipas”, señaló.

El dirigente priista subrayó que las mujeres deben sentirse protegidas al denunciar y que las instituciones no pueden tapar atrocidades: “No podemos permitir que nuestras mujeres se sientan vulnerables, amenazadas o desprotegidas, ya no nada más en la vida diaria, ahora también en sus centros de trabajo”.

El pronunciamiento se da en el marco de la reciente marcha del 8M, donde colectivos feministas reclamaron justicia y seguridad para las mujeres, y en un contexto de creciente indignación social por la falta de sanciones ejemplares en casos de violencia de género.

Díaz Lara enfatizó que la Fiscalía debe demostrar con hechos que las denuncias tienen resultados, para generar confianza en las instituciones y evitar que las víctimas se sientan desamparadas.

Alza del diésel golpea al campo tamaulipeco

En otro tema, el líder priista denunció el impacto del incremento del precio del diésel, que en Altamira alcanzó los 30 pesos y en Ciudad Victoria subió más de dos pesos. Señaló que esto encarece el transporte de mercancías y afecta directamente al campo tamaulipeco.

“En Cuba sí llegan buques regalando diésel, aquí no hay apoyo para los campesinos. Hoy el campo tamaulipeco tiene miles de hectáreas sin sembrar como nunca en la historia”, acusó.

Díaz Lara responsabilizó al gobierno federal de abandonar al campo y advirtió que desde la CNC, organización campesina priista, saldrán en defensa de los productores, señalando con nombre y apellido a quienes den la espalda a la actividad primaria del estado.