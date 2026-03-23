Persisten focos rojos por escasez de agua en el norte y Victoria

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La crisis hídrica continúa golpeando con fuerza a la zona norte de Tamaulipas y a Ciudad Victoria, que permanecen en nivel crítico dentro del Semáforo del Agua que administra la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social.

El titular de la dependencia, Raúl Quiroga Álvarez, dio a conocer la más reciente actualización del indicador estatal, señalando que el panorama actual representa uno de los escenarios más complejos registrados hasta ahora.

En el caso de la región fronteriza, explicó que la clasificación en rojo obedece principalmente a los bajos niveles de almacenamiento en las presas La Amistad y Falcón, aunque aclaró que el suministro para uso doméstico está asegurado por el momento.

En contraste, diversos municipios se mantienen en condiciones favorables dentro del semáforo verde, entre ellos Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, El Mante, Palmillas, Soto la Marina, Tampico y Xicoténcatl.

Por su parte, en nivel preventivo (amarillo) se ubican localidades como Abasolo, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Jiménez, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Carlos, San Fernando, San Nicolás y Villagrán.

Finalmente, el nivel de mayor alerta (rojo) abarca municipios como Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tula, Valle Hermoso y la capital del estado, donde la situación demanda medidas urgentes de uso responsable del recurso.