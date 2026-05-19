Conagua inspeccionará déficit de agua en ríos de la cuenca Soto la Marina

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los tramos de ríos que presentan déficit de agua en la región comprendida desde la presa Vicente Guerrero hacia aguas arriba serán objeto de inspección y verificación por parte de personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el propósito de evaluar las condiciones hídricas que prevalecen en la zona.

El titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, confirmó que dentro de esta revisión se encuentran los ríos Pilón, Corona y Purificación, debido a que forman parte de la cuenca Soto la Marina y registran afectaciones relacionadas con la disponibilidad del recurso.

“El río Pilón, así como los ríos Corona y Purificación, forman parte de la cuenca Soto la Marina; particularmente en los dos últimos es donde se ha detectado el déficit de agua”, explicó el funcionario estatal.

Detalló que el faltante hídrico se determina mediante un balance técnico entre el volumen de agua que aportan de manera natural los ríos y la cantidad de extracción concesionada por la propia Comisión Nacional del Agua.

“El déficit se establece haciendo un balance entre lo que proporciona la naturaleza a través de los ríos y lo que, en este caso, concesionó de extracción la Conagua”, sostuvo.

Quiroga Álvarez indicó que las inspecciones permitirán conocer con precisión el comportamiento de los cauces y verificar si las concesiones existentes corresponden a la disponibilidad real del recurso en esta región de Tamaulipas.

Añadió que la vigilancia y evaluación de las cuencas forman parte de las acciones encaminadas a garantizar un manejo responsable del agua, especialmente ante las condiciones de sequía y baja captación que se han presentado en distintas zonas del estado.