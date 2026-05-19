Redacción

Buenos Aires, 19 de mayo.-La poesía del norte de México llegó a uno de los espacios culturales más emblemáticos de Argentina con la donación de los poemarios Nociones de la luz, de Roberto “Beto” López, y Los días donde no estamos, de Enrique Jonguitud, realizada en la Casa de la Cultura de Buenos Aires.

La entrega de los ejemplares se llevó a cabo este día junto con autoridades de la Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en el histórico barrio de Monserrat, considerado uno de los puntos culturales más representativos de la capital argentina.

Con esta donación, las obras de ambos autores mexicanos pasarán a formar parte del patrimonio literario disponible para visitantes y lectores interesados en conocer expresiones contemporáneas de la poesía mexicana, particularmente la surgida en la región noreste del país.

La presencia de estos libros en Buenos Aires también abre una puerta al intercambio cultural entre México y Argentina, ya que los lectores podrán descubrir distintas formas de entender la vida cotidiana, las tradiciones y los modos lingüísticos que caracterizan a ambas naciones.

Para quienes visiten la Casa de la Cultura, la lectura de las obras de Roberto López y Enrique Jonguitud significará una experiencia de interculturalidad, en la que convergen sensibilidades, paisajes y visiones distintas, pero unidas por el lenguaje poético.

La Casa de la Cultura de Buenos Aires es uno de los edificios históricos y arquitectónicos más importantes de la ciudad. El recinto destaca por su estilo Beaux Arts con influencias de la Revolución Industrial y durante décadas fue sede del reconocido diario La Prensa.

Después de un proceso de restauración integral, el inmueble reabrió completamente en septiembre de 2024 como un renovado espacio artístico y público. Ahora, entre sus estanterías, también resguarda parte de la poesía contemporánea del norte de México gracias a las obras de Roberto López y Enrique Jonguitud.