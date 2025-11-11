Enrique Jonguitud realiza lectura poética y dona libros a estudiantes de Comunicación

Resalta la idea de formar nuevos públicos literarios en Tamaulipas y llevar la poesía gratuita a todas partes

Redacción

Ciudad Victoria, Tamps.-

El escritor Enrique Jonguitud Blanco sostuvo un diálogo y lectura de poesía con alumnos de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a quienes también hizo entrega de ejemplares de su obra.

Jonguitud Blanco, beneficiario de la beca PECDA 2025 Tamaulipas con el proyecto “Somos lo que habitamos: bitácora poética de la villa de Aguayo”, compartió textos propios y de autores reconocidos de la literatura universal.

El encuentro comenzó con la lectura de “Las causas”, del célebre escritor argentino Jorge Luis Borges, y continuó con poemas de Juan Gelman, Pablo Neruda y la autora brasileña Bruna Mitrano.

Durante cerca de dos horas, la poesía llenó las aulas universitarias en un ambiente de diálogo, reflexión y entusiasmo por la literatura.

Al finalizar, el autor obsequió ejemplares de su libro “Los días donde no estamos” y dedicó personalmente cada uno a los estudiantes asistentes.

El evento formó parte de las actividades culturales gratuitas que Enrique Jonguitud Blanco impulsa para fomentar la lectura, la poesía y la formación de nuevos públicos en Tamaulipas.