Ciudad Victoria, 11 de noviembre.– Tamaulipas registra 499 mil 283 casos de infecciones respiratorias agudas en lo que va del año, de los cuales 230 mil 564 corresponden a hombres y 269 mil 259 a mujeres, de acuerdo con los datos oficiales del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

El informe también detalla 35 mil 990 casos de faringitis y amigdalitis, distribuidos entre 16 mil 690 hombres y 19 mil 300 mujeres, lo que confirma una mayor incidencia entre la población femenina.

Asimismo, se reportan 4 mil 421 casos de neumonías y bronconeumonías, con 2 mil 56 pacientes masculinos y 2 mil 365 femeninos. Aunque menos comunes que las infecciones respiratorias agudas, estas enfermedades representan un mayor riesgo por sus posibles complicaciones, sobre todo en niños y adultos mayores.

En el caso del Covid-19, la Secretaría de Salud federal informó que hay 70 casos activos no graves, de los cuales 23 corresponden a hombres y 47 a mujeres, sin que se registren defunciones recientes asociadas a la enfermedad.

Autoridades sanitarias advirtieron que el incremento de padecimientos respiratorios coincide con el descenso de temperaturas y el inicio de la temporada invernal, lo que eleva el riesgo de contagios. Por ello, exhortaron a la población a reforzar medidas preventivas, especialmente la vacunación contra la influenza y el uso responsable de cubrebocas en lugares cerrados.

El sector salud llamó a acudir oportunamente a las unidades médicas ante síntomas como fiebre, tos persistente o dificultad respiratoria, con el fin de evitar complicaciones y reducir la saturación de hospitales en el estado.