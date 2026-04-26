El escritor Enrique Jonguitud sostuvo un ‘encuentro con alumnos de comunicación’ de la UAT

CIUDAD VICTORIA, TAMPS. El periodista y escritor, Enrique Jonguitud Blanco, compartió esta mañana con los estudiantes de 4o. “E” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Victoria, sus conocimientos sobre la escritura, la poesía y el periodismo.

La charla despertó el interés de los estudiantes, quienes expresaron su emoción por convivir con el profesional de la literatura quien, al final de la charla, obsequió libros a los futuros comunicadores y se dio el tiempo para dedicar las obras a cada uno y charlar con los universitarios.

Enrique Jonguitud Blanco les habló de su vida profesional, de su amor a la lectura y de su actividad profesional como periodista, despertando en todos ellos la emoción por los capítulos de la vida del profesional de la comunicación.

Jonguitud Blanco es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación, con especialidad en periodismo, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en su carrera como escritor ha publicado, entre otros importantes trabajos, “Los días donde no estamos”, en 2020; “El Maravilloso Señor Moon”, en 2022; “Tres Cartas del Rey” también en 2022; y “El poema que le gustaría habitar”, en 2022.

Además, fue seleccionado del PECDA Tamaulipas 2025, con el Proyecto “Somos Lo Que Habitamos: Bitácora Poética de La Villa De Aguayo”. En septiembre del 2023 impartió la conferencia “50 años sin Neruda” en la Pinacoteca de Tamaulipas y en enero del 2024 encabezó la lectura de poesía en homenaje a los poetas Gloria Collado y Baudelio Camarillo.

Asimismo, en octubre y noviembre del 2023 impartió el “Taller de escritura creativa poesía y narrativa” para escritores y escritoras del puerto de Veracruz y Boca del Río y en noviembre del 2024 participó en las Jornadas de Poesía Tamaulipeca, realizadas en la Pinacoteca de Tamaulipas. En abril del 2025, realizó la lectura y taller infantil de “El Maravilloso Señor Moon”, para los niños de Monterrey y su área Metropolitana en un evento realizado en el Museo de Historia Mexicana y en enero del 2026 hizo una lectura de poetas tamaulipecos en la Biblioteca del Centro Cultural Tamaulipas.

Con estos ejercicios, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fortalece su sistema de formación dual:

Impartición de clase más experiencias extramuros, y con ejercicios de la vida real, lo que garantiza que los estudiantes de la UAT logren una sólida preparación profesional: que por un lado lleven muy bien desarrollados su formación académica y por el otro tengan un fuerte contacto con el mundo profesional.