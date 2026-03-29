Comparte Enrique Jonguitud su obra infantil en la Primavera Cultural Montessori

Redacción

Ciudad Victoria, 26 de marzo de 2026.– La presentación del libro infantil ilustrado Tres cartas del rey, del escritor Enrique Jonguitud Blanco, se convirtió en el momento más emotivo de la decimonovena Feria del Libro y Primavera Cultural del Colegio Montessori Victoria, donde niñas y niños participaron en un encuentro cercano con la lectura y la imaginación.

Durante la actividad, el autor dialogó con los estudiantes sobre el origen de su obra y la importancia de los cuentos en la infancia, generando una experiencia participativa que despertó la curiosidad de los pequeños y fortaleció el interés por la literatura.

Enrique Jonguitud Blanco ha desarrollado una trayectoria que combina narrativa, poesía y literatura infantil, consolidándose como promotor activo de la lectura en Tamaulipas.

Entre sus obras destacan Los días donde no estamos (2020), El Maravilloso Señor Moon (2022), Tres Cartas del Rey (2022) y El Poema que le gustaría habitar (2022). Además, fue seleccionado del PECDA Tamaulipas 2025 con el proyecto Somos Lo Que Habitamos: Bitácora Poética de La Villa De Aguayo, fortaleciendo su presencia dentro del ámbito cultural del estado.

La presentación del escritor formó parte de la decimonovena Feria del Libro y Primavera Cultural del Colegio Montessori Victoria, evento que durante 19 años consecutivos ha impulsado el hábito de la lectura, incluso durante la pandemia, cuando las actividades se trasladaron al formato virtual.

La organizadora del encuentro, Lucienne Salazar Saldívar, coordinadora del programa de lectura del Colegio Montessori Victoria, destacó la continuidad del proyecto y su impacto entre estudiantes y familias.

“El equipo Montessori y una servidora Lucienne Salazar Saldívar que coordino las Ferias del Libro, estamos de plácemes en esta ocasión por que estamos cumpliendo 19 años consecutivos, años que ni los cambios de la ciudad ni la pandemia pararon y aprendimos que también desde lo virtual se aprende”, expresó.

Además de la presentación literaria, el programa incluyó la participación de la escritora Rosie Montenegro desde Mission, Texas, la narración de cuentos del ingeniero Martín López Rodríguez y la intervención de alumnos de Casa de Niños y Talleres, quienes recitaron poemas como parte de la jornada cultural.